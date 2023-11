1 z 5

Jak mieszka Julia Wieniawa?

Julia Wieniawa od kilku miesięcy mieszka w swoim apartamencie w centrum Warszawy i wygląda na to, że mieszkanie gwiazdy "Rodzinki.pl" jest już w pełni urządzone. Aktorka wprowadziła się tam będąc jeszcze w związku z Antkiem Królikowskim. Do tej pory para pomieszkiwała razem. Jednak Julia Wieniawa zdecydowała, że chce mieć swój własny azyl. Największe wrażenie robi garderoba, która zajmuje cały pokój. Nie oszukujmy się: to marzenie większości kobiet! Zobaczcie, jak aktorka urządziła pozostałe pokoje, kuchnię i łazienkę.