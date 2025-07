Julia Wieniawa, jedna z najpopularniejszych polskich influencerek i aktorek młodego pokolenia, postanowiła na chwilę oderwać się od zawodowych obowiązków i wybrała się na krótki city break do Berlina. Miało być relaksująco, modnie i w stylu "europejskiego lata". Ale… pogoda miała inne plany!

Julia Wieniawa wybrała się do Berlina

Julia Wieniawa na swoich social mediach pokazała, jak zwiedza niemiecką stolicę. Niestety pogoda nie dopisała. Berlin przywitał ją deszczem i pochmurnym niebem, które skutecznie pokrzyżowały plany zwiedzania i zdjęć w promieniach słońca. Celebrytka nagrała Bramę Brandenburską, a w tle widać krople deszczu.

Kiedy wreszcie masz wolne - podpisała nagranie Julia Wieniawa.

Ale jak to Julia – nie dała się ponurej aurze! Zamiast użalać się nad pogodą, postanowiła wykorzystać okazję… na modne zakupy! Wieniawa jak zwykle zachwycała stylem – nawet w deszczu postawiła na modny, luźny look z miejskim pazurem. Jeansy, biała bluzka i sportowe obuwieto zestaw idealny na berliński vibe. Wygląda na to, że nawet kapryśna pogoda nie popsuje Julii humoru ani… jej stylówki!

Stylowe zakupy w niepogodę

Influencerka odwiedziła kilka kultowych berlińskich butików i concept store’ów, a jej followersi mogli zobaczyć stories z przymierzalni i półek pełnych designerskich perełek. Julia Wieniawa nie wróciła z Niemiec z pustymi rękami! Jednym z jej zakupów była luksusowa walizka marki RIMOWA — absolutny must-have wśród gwiazd i trendsetterek na całym świecie.

Julia postawiła na jeden z najbardziej pożądanych modeli tej kultowej niemieckiej marki – RIMOWA Essential Cabin. Ten designerski bagaż wyróżnia się eleganckim, błyszczącym wykończeniem, ultralekką konstrukcją i wytrzymałością na lata. Charakterystyczne żłobienia, które są znakiem rozpoznawczym RIMOWY, sprawiają, że walizkę można rozpoznać z daleka – również na lotniskowej taśmie.

Walizka, na którą zdecydowała się Wieniawa, to kompaktowy model kabinowy, idealny na krótkie wypady – właśnie takie jak jej berliński weekend. Koszt? Około 4300–4900 zł, w zależności od wariantu i koloru.

Nie tylko Julia pokochała RIMOWĘ – z tymi walizkami podróżują m.in. Kim Kardashian, Hailey Bieber, Rihanna, a z polskich gwiazd także Jessica Mercedes i Maffashion. To więcej niż bagaż - to symbol luksusowego minimalizmu.

Yaaaaay moja pierwsza rimowa - zdradziła Julia.

