Julia Wieniawa kilka miesięcy temu przeprowadziła się do swojego luksusowego warszawskiego apartamentu. Aktorka od czasu do czasu zamieszcza zdjęcia, na których możemy zobaczyć, jak wyglądają niektóre wnętrza w jej mieszkaniu. Tym razem gwiazda zdecydowała się pokazać swój kącik beauty, o jakim chyba marzy każda kobieta. Tylko spójrzcie, jak pięknie wygląda. Lustro to totalny hit!

ZOBACZ WIDEO Julia Wieniawa pokazała czułości z Nikodemem Rozbickim. Jeszcze nigdy nie publikowali tak intymnych nagrań 00:32

Julia Wieniawa pochwaliła się swoim kącikiem beauty

Julia Wieniawa ma zaledwie 22 lata, ale już zdążyła dorobić się własnego apartamentu za 2 miliony złotych. Oczywiście młoda gwiazda ciężko zapracowała sobie na te luksusy i może być z siebie naprawdę dumna. Aktorka jest przeszczęśliwa, że dziś może już mieszkać w apartamencie urządzonym w iście balijskim stylu. Mnóstwo roślin, oryginalnych dodatków i stylowych mebli - z tego miejsca aż nie chce się wychodzić.

Gwiazda czasami chwali się internautom pomieszczeniami w swoim luksusowym mieszkaniu - widzieliśmy już między innymi jej kuchnię, czy garderobę, a teraz przyszedł czas na przepiękną sypialnię, w której znalazł się również kącik beauty.

To właśnie toaletka, którą pochwaliła się Julia Wieniawa, skradła serca obserwatorek! Wrażenie robi przede wszystkim ogromne oświetlone lustro, a także oryginalne krzesło i mnóstwo miejsca do przechowywania kosmetyków.

Fanki oszalały na punkcie toaletki Julii Wieniawy.

- Naprawdę masz pięknie urządzone mieszkanie wszystko mi się podoba. I taras też🙌❤️ - Jakie już wypieszczone wnętrze ❤️ i toaletka należycie zagospodarowana 😍 - Ale piękny kącik! To krzesło! 😍 - Piękne krzesło!!!🔥 - Ale pięknie ❤️ - piszą fani

Zobaczcie sami, jak pięknie urządziła to miejsce Julia Wieniawa!

Julia Wieniawa może pochwalić się naprawdę pięknym mieszkaniem, a my od czasu do czasu możemy podziwiać te luksusowe wnętrza na Instagramie aktorki.