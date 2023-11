1 z 6

Dzień bez newsa z życia Julii Wieniawy? Dniem straconym! Aktorka ciężko pracuje, by nie spaść z podium popularnych gwiazd młodego pokolenia - chodzi na imprezy celebryckie, występuje w telewizji, ale przede wszystkim perfekcyjnie prowadzi swój profil na Instagramie. Ponad 800 tys. obserwatorów, dopasowane, przemyślane zdjęcia, wszystko to skutkuje owocnymi współpracami z firmami kosmetycznymi, czy obuwniczymi, za które Julka zgarnia niemałe pieniądze! Oprócz produktów, które promuje i dostaje za darmo, wiele rzeczy sponsoruje sobie sama, tak jak np. markowe torby. W jej szafie można znaleźć już kilka modeli od Balenciagi, Gucci, czy Chloe. Właśnie ostatnią z nich wybrała na ostatnie wyjście, dopasowując do sukienki w przystępnej dla Polek cenie!

Julia Wieniawa w stylizacji za ponad 7 tys. złotych!

Julia Wieniawa pojawiła się z ukochanym - Antkiem Królikowskim na premierze spektaklu pt. "Nina" w Studiu Buffo. Wybrała na tę okazję koktajlową sukienkę za kolano, beżową torebkę i złote buty z licznymi zdobieniami. Sprawdziliśmy gdzie aktorka zakupiła wszystkie rzeczy i ile za nie zapłaciła! Kilka z nich upolowała na promocji!

