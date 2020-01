Julia Wieniawa kupuje nowe mieszkanie! Cena? Zaskakująco... niska!

Półtora roku temu urządzała pierwsze własne mieszkanie. Ale Julia Wieniawa (21) ma już na oku kolejne! 94 metry kwadratowe, trzy pokoje, przedwojenne budownictwo z 1932 roku, balkon, winda i... ścisłe centrum Warszawy. Cena? Jedynie 190 tys. zł! Poznajcie szczegóły jej najnowszego projektu!

Julia Wieniawa kupuje nowe mieszkanie?

Julia Wieniawa jest zainteresowana ofertą i była nawet u notariusza, by sprawdzić warunki umowy. Aktorka ma dobra passę. Jest gwiazdą najnowszej, jedenastej edycji „Tańca z gwiazdami”, a do kin wchodzą trzy filmy z jej udziałem. Do tego w wiosennej ramówce zobaczymy drugą serię serialu „Zawsze warto”. Dlatego na zarobki nie może narzekać.

A teraz wszystkich będzie zastanawiać to, czy w nowym mieszkaniu dla dwojga pojawią się rzeczy jakiegoś mężczyzny? ;)

Autor: Joanna Rutkowska-Kalińska

Julia Wieniawa stawia teraz na siebie!