Julia Wieniawa zdradziła w nowym "Party", ile szaf będzie miała w nowym mieszkaniu, które niedawno kupiła, a obecnie remontuje. Okazuje się, że Julia Wieniawa przewidziała osobny pokój na ciuchy:

"W moim nowym mieszkaniu planuję mieć osiem szaf, bo teraz w domu rodzinnym mam dwie i nic się już w nich nie mieści", powiedziała.

Spytaliśmy też aktorkę, co robi z nadmiarem ubrań? Czy kiedykolwiek będzie robiła wyprzedaż na Instagramie albo w jakimś sklepie, wzorem innych gwiazd. Odpowiedziała krótko:

"Oddaję je uboższym rodzinom. Skoro mogę zrobić dobry uczynek, to po co robić z tego biznes?", powiedziała.

Czy Julia będzie w nowym lokum mieszkała z Antkiem Królikowskim? Okazuje się, że nie. Aktor ma swoje mieszkanie, w którym Julia często bywa, ale na razie aktorka chce pomieszkać też sama.

Julia Wieniawa zarabia na Instagramie?

Julia przyznała też, że jej Instagram to dobry patent na zarabianie pieniędzy. To miejsce sprawia, że młodziutka aktorka czuje się stabilna finansowo. Co powiedziała?



Dzięki temu, że przykładam się do jego prowadzenia, udało mi się zrobić kilka ciekawych kampanii. Dziś wiele firm woli zainwestować w reklamę w internecie niż w telewizji. Tu chodzi o zasięgi, a moje posty czyta codziennie ponad 640 tys. ludzi. Dzięki temu mam możliwość zarabiać pieniądze i nie czuję presji, kiedy pracuję nad płytą. Skupiam się na jakości, a nie na tym, żeby szybko wydać piosenkę", przyznała.

Julia Wieniawa kupiła mieszkanie w Warszawie

Gwiazda pracuje teraz nad swoją debiutancką płytą