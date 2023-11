Rozstanie Julii Wieniawy i Antka Królikowskiego zaskoczyło chyba wszystkich. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że miłość w ich związku kwitnie. Niestety, z czasem w mediach zaczęły pojawiać się plotki o poważnym kryzysie u Julki i Antka. I chociaż zakochani próbowali ratować swój związek, to ostatecznie podjęli decyzję o rozstaniu. Koniec związku Wieniawy i Królikowskiego z pewnością zasmucił ich pieska, Klasyka. Para razem zajmowała się zwierzakiem, jednak teraz Klasyk mieszka już tylko z Antkiem Królikowskim. Czy Julia będzie odwiedzać swojego czworonożnego przyjaciela? Specjalistka od psychiki zwierząt ma dla młodej gwiazdy ważną radę! Jaką?

Behawiorystka, Joanna Iracka, w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, jak trudne dla pieska Julii Wieniawy i Antka Królikowskiego było ich rozstanie. Specjalistka radzi aktorce, żeby nie próbowała w najbliższym czasie zabierać pieska do siebie i wychodzić z nim na spacery.

Pies cierpi najbardziej wtedy, kiedy doświadcza trudnych emocji, kiedy ludzie są w konflikcie, to on nie czuje się komfortowo. Trzeba pamiętać o tym, że pies wyczuwa konflikty i napięcia między ludźmi - w rozmowie z "SE" zdradza behawiorystka. Przez jakiś czas, osoba, która odeszła, nie powinna odwiedzać psa. Niech da mu czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji, żeby on wiedział, że tej osoby nie ma.