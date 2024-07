Julia Wieniawa stanęła w obronie Julii Wróblewskiej! Młoda aktorka w jednym z ostatnich wywiadów skomentowała doniesienia medialne dotyczące egzaminów maturalnych gwiazd. Wieniawa i Wróblewska zaledwie kilka tygodni temu przystąpiły do egzaminu dojrzałości a media i ich fani od samego początku zastanawiały się, czy młode gwiazdy poświęcają wystarczająco dużo czasu na naukę i czy uda im się zaliczyć maturę. Julia Wieniawa w rozmowie z portalem gala.pl ostro skomentowała zamieszanie, jakie powstało w związku z ich maturami.

Julia Wieniawa przyznała, że nie stresowała się maturą dopóki w mediach i w internecie nie zaczęły pojawiać się wpisy, w których sugerowano, że serialowa gwiazda jest słabo przygotowana do egzaminów.

Bardzo, ale to bardzo naciskali na mnie "co z maturą", "dlaczego ona wyjechała?". Nie mają pojęcia o tym, że ja chodziłam na korki codziennie po planie, do godziny 24 siedziałam na korkach z matmy, pisałam wypracowania z polskiego. Na tyle ile mogłam się uczyłam, byłam w bardzo dobrej szkole, jakoś o tym już nie wspominają. To była straszna presja przed maturą. Ja się nie stresowałam maturą dopóki media nie zaczęły mnie straszyć - przyznała Wieniawa.

A jak skomentowała m.in. zdjęcia Julii Wróblewskiej z matury?

Chciałabym powiedzieć teraz tutaj od siebie, że to jest naprawdę niefajne, że Julia Wróblewska została jakoby "przyłapana" gdzieś tam przed szkołą. Zrobili jej zdjęcia przez okna, jak na maturze siedziała w sali. Nie dość, że to jest młoda dziewczyna i to ją bardziej stresuje, to jest to nie do rzeczy, żeby robić coś takiego. Ten okres maturalny bardzo mnie przytłoczył przez media... To było słabe, to po prostu było słabe - oceniła w rozmowie z gala.pl.