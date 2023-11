Julia Wieniawa z pewnością nie może narzekać na swoją figurę. Młoda gwiazda serialu "Rodzinka.pl" ma świetną, wysportowaną sylwetkę, którą - jak się okazuje - zawdzięcza nie tylko ostrym treningom, ale również dość restrykcyjnej diecie. Aktorka i piosenkarka w rozmowie z "Faktem" zdradziła z czego musiała zrezygnować, żeby teraz zachwycać swoim wyglądem i mieć zdrową skórę. Co wyeliminowała ze swojej diety? Jak jej organizm zareagował, kiedy jakiś czas temu zjadła... pizzę?

Okazuje się, że Julia Wieniawa wykluczyła ze swojej diety produkty, które zawierają gluten i laktozę. Aktorka w rozmowie z "Faktem" przyznała, że do zmiany nawyków żywieniowych namówiła ją trenerka. Młoda gwiazda nie ukrywa, że jest uczulona na laktozę, ale źle czuje się również po zjedzeniu produktów zawierających gluten.

Ja jestem uczulona na laktozę i nie sprawdziłam tego jeszcze przez badania na celiakię, ale ja jestem przekonana, że jestem uczulona na gluten ponieważ zawsze jak zjem gluten to po pierwsze puchnę- to jest związane z moją niedoczynnością tarczycy- a po drugie robią mi się jakieś plamki na skórze, to swędzi, to boli- zdradziła w rozmowie z dziennikiem.