Julia von Stein znów znalazła się w centrum uwagi, ale tym razem za sprawą... kupna nowego auta. Jak sama przyznała, postanowiła sprawić sobie tak luksusowy prezent na urodziny. Zakupem szybko pochwaliła się swojej mamie, która nie była jednak zadowolona. Ostro skomentowała nowy nabytek córki.

Julia von Stein kupiła nowe auto

Na kanale YouTube Julii pojawił się nowy film. Dowiadujemy się z niego, że właśnie odebrała czarno-białego Mercedesa Maybacha S 560 (w materiale wskazano S 560 4MATIC). To model, który nie jest już produkowany jako nowy i dziś funkcjonuje głównie na rynku wtórnym. Pod koniec produkcji w 2020 roku ceny startowe miały znacznie przekraczać 700–800 tys. zł, a bogata konfiguracja mogła dobijać do ok. 1 mln zł. Z kolei używane egzemplarze z roczników 2018–2020 z niskim przebiegiem wyceniono na ok. 350–500 tys. zł.

Od początku Julia podkreśla, że auto ma dla niej znaczenie osobiste. Tłumaczy zakup jako urodzinowy prezent dla samej siebie i daje do zrozumienia, że to decyzja, która miała poprawić jej samopoczucie.

Kupiłam sobie prezent! Tadam! Ale jaki ładny, biało-czarny! podkreśla podekscytowana.

W pewnym momencie Julia kontaktuje się z księdzem i prosi o poświęcenie auta. Duchowny pojawia się na miejscu i kropi samochód wodą święconą. Niespodziewanie przyznaje:

Ja go od pani odkupię za 60 lat, bo dopiero wtedy będzie mnie na takiego stać

Mama Julii von Sten wściekła na nowy nabytek córki?

W tym samym czasie pani Beata reaguje ostro i bez ogródek. Pada nawet wulgarne określenie pod adresem córki. Wyraźnie nie zamierzała ukrywać, że zakup nowego auta nie przypadł jej do gustu.

Co ty za głupoty gadasz. A po co ci to auto? dopytywała.

No bo jest piękne skwitowała Julia.

Ty jesteś pie**olnięta! wypaliła bez ogródek pani Beata.

Julia von Stein nie zamierzała przejmować się słowami mamy i dodała jedynie:

Miałam urodziny. Mogłam sobie albo kupić samochód, albo mieć totalną depresję

