Julia von Stein w programie "Damy i wieśniaczki" poznała panią Gosię i jej rodzinę, z którymi bardzo się zżyła. Niestety pani Gosia trafiła do szpitala, w którym po kilku dniach zmarła. Celebrytka jest załamana jej odejściem, o czym opowiedziała na swoim Instagramie. Teraz gwiazda reality-show postanowiła podzielić się szczegółami dotyczącymi pogrzebu.

Julia von Stein o pogrzebie pani Gosi z "Damy i wieśniaczki"

Julia Von Stein zdobyła sympatie widzów dzięki udziałowi w programie "Diabelnie boskie", który otworzył jej drzwi do show-biznesu. Od tego czasu chętnie udziela się w mediach społecznościowych, na których ma sporą rzeszę fanów. Jakiś czas temu gwiazda reality-show wzięła udział w programie "Damy i wieśniaczki", w którym poznała panią Gosię i jej rodzinę. Celebrytka nie ukrywała tego, że bardzo się z nimi zżyła. Jakiś czas temu pani Gosia trafiła do szpitala w ciężkim stanie i niestety nie udało jej się uratować. Julia bardzo to przeżyła i ciężko było jej się pogodzić z jej śmiercią, o czym opowiadała na swoim Instagramie.

Gdy Julia von Stein dowiedziała się, że pani Gosia znajduje się w szpitalu, natychmiast do niej pojechała. Na szczęście celebrytce udało się z nią pożegnać tuż przed jej śmiercią. W sobotę w mediach pojawił się informacja, że pani Gosia z "Damy i wieśniaczki" przegrała walkę z chorobą. Internauci są poruszeni tą historią i poprosili celebrytkę, by podzieliła się szczegółami pogrzebu pani Gosi.

Kochani, odpowiadam zbiorowo: msza święta pogrzebowa za spokój duszy śp. Gosi zostanie odprawiona w dniu jutrzejszym o godzinie 14:00 w Kościele Parafialnym w Żurowej, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku — czytamy we wpisie Julii.

Julia von Stein Instagram

Julia von Stein bardzo przeżywa śmierć pani Gosi, którą poznała w programie "Damy i wieśniaczki". Celebrytka wspiera i regularnie odwiedza jej rodzinę.

Rodzinie i bliskim pani Gosi składamy najszczersze kondolencje.