Julia Kuczyńska na spacerze z synkiem! Maffashion wybrała wózek, który kochają gwiazdy

Julia Kuczyńska i Sebastian Fabijański 10 września po raz pierwszy zostali rodzicami. Para zdecydowała się pokazać zdjęcia chłopca po porodzie, a blogerka od czasu do czasu pokazuje na Instastories, jak zajmuje się synkiem. W końcu do tej pory dzieliła się ze swoimi obserwatorami dużą częścią swojego życia, a teraz, kiedy została mamą, to synek zajmuje ważne miejsce w jej życiu, dlatego - jak sama stwierdziła - dziecko od czasu do czasu będzie pojawiało się na jej Instagramie.

Teraz Maffashion została przyłapana przez paparazzi na spacerze z synkiem. Zobaczcie, jaki wózek wybrała! Ten model do tanich nie należy...

Maffashion wybrała wózek, który kochają gwiazdy! Nie jest tani...

Maffashion od razu po narodzinach syna zdecydowała, że nie będzie jedną z celebrytek, które pokazują w mediach społecznościowych tzw. lukrowane macierzyństwo. Tydzień po porodzie pokazała, jak faktycznie wygląda ciało po ciąży i otwarcie mówi o nieprzespanych nocach i zmęczeniu, jakie dopada czasem każdą młoda mamę. Tym zdobyła serca kobiet, które mają już dość słodkich, instagramowych obrazków zawsze uśmiechniętych mam.

Na codziennym spacerze z synkiem Julia Kuczyńska nie wygląda, jakby właśnie zeszła z planu sesji zdjęciowej, ale stawia na naturalność i wygodę. Na uwagę zasługuje też wózek, jaki wybrała dla synka. To Cybex Priam 2.0, który kosztuje ponad 5 tys. zł. Ten model pokochało wiele gwiazd, a wśród nich m.in. Anna Lewandowska.

Tylko spójrzcie na nowe zdjęcia blogerki z codziennego spaceru z synkiem!

Julia Kuczyńska na spacerze z synkiem stawia przede wszystkim na wygodę.

Wózek Cybex Priam 2.0 kosztuje ponad 5 tys. zł. Gwiazdy uwielbiają ten model!