Na wczorajszym balu "Gwiazdy Dobroczynności" pojawiło się mnóstwo gwiazd - m.in. Agnieszka i Grzegorz Hyżowie, Paulina Sykut, Anna Dereszowska oraz Małgorzata Rozenek Majdan i Radosław Majdan. To na nich była skupiona cała uwaga fotoreporterów, jednak do czasu, kiedy na imprezie pojawiła się Julia Kamińska, gwiazda "BrzydUli'. Aktorka na ten wieczór wybrała oszałamiającą czarno-białą suknię z pokaźnym rozcięciem. Ale to jednak nie wszystko! Zobaczcie zdjęcia poniżej!

