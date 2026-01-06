W programie internetowym „W moim stylu” Magdy Mołek doszło do sytuacji, która wywołała prawdziwą burzę w sieci. Gościem odcinka była aktorka Julia Kamińska, znana z unikania publicznego eksponowania życia prywatnego. Rozmowa przebiegała spokojnie aż do momentu, gdy prowadząca zadała pytanie dotyczące macierzyństwa, które mocno zaskoczyło nie tylko samą aktorkę, ale i fanów, którzy mieli okazję obejrzeć premierowy fragment rozmowy.

Julia Kamińska w programie Magdy Mołek zapytana to, czy "to niemożliwe", aby została mamą

W trakcie rozmowy Magda Mołek zapytała Julię Kamińską, dlaczego temat macierzyństwa tak ją dotyka. Aktorka odpowiedziała, że chciałaby zostać mamą. Wówczas padło pytanie:

A to jest niemożliwe? - zapytała Magda Mołek

Kamińska nie odpowiedziała, ograniczając się jedynie do zmieszanej miny. Dziennikarka szybko zorgientowała się, że wkroczyła na mocno osobisty temat i szybko dodała „OK”. To dopiero fragment programu, ale już spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony zarówno fanów dziennikarki, jak i aktorki. Dość bezpośrednie pytanie jednak mocno wszystkich zaskoczyło.

Internauci zareagowali na "zbyt osobiste" pytanie Magdy Mołek

W komentarzach pod zapowiedzią odcinka pojawiło się wiele głosów krytykujących pytanie Magdy Mołek, uznając je za zbyt osobiste. Internauci zarzucili dziennikarce nietakt i przekroczenie granic prywatności. Niektórzy wyrażali niesmak, określając pytanie jako zbyt intymne. Inni komentowali, że już pierwsza odpowiedź aktorki była wystarczająca i nie należało drążyć tematu.

Kobieta kobiecie zadaje pytanie czy macierzyństwo jest niemożliwe, gdyby facet zadał to pytanie to by go zjedli.. chyba pierwsza część odpowiedzi wystarczyla

Lubię wywiady pani Mołek, ale to pytanie o macierzyństwo to spory nietakt :/ Jakos mam niesmak, po prostu zbyt intymne pytanie

Pojawiło się też mnóswto słów wsparcia dla Julii Kamińskiej:

Juleczko mocno tule, tylko tyle....

Dziękuję że mówisz, że jesteś, że tworzysz, gdyby było wiecej ludzi takich jak Ty w przestrzeni publicznej byłoby piękniej. A tak po dziewczyńsku zwyczajnie mocno tulę do serduszka z całej siły

Julia Kamińska o presji posiadania dzieci: „Słucham ze współczuciem”

Kilka lat wcześniej, w rozmowie z portalem Plejada, Julia Kamińska odniosła się już do kwestii macierzyństwa i presji społecznej związanej z posiadaniem dzieci. Podkreśliła, że jej rodzina nie wywiera na niej żadnej presji, ale wie, że nie każdy ma tak komfortową sytuację.

Kamińska zaznaczyła również, że nie czuje się zobowiązana do spełniania cudzych oczekiwań i decyzja o macierzyństwie należy tylko do niej. Te wypowiedzi jeszcze bardziej uwrażliwiły fanów aktorki na temat zadany w wywiadzie Mołek.

Nie ma presji, oni są cudowni. Mam postępowych rodziców i czasami słucham ze współczuciem moich koleżanek, które muszą wysłuchiwać pytań o dzieci. Jeny! Ludzie! To jest nasza decyzja. Nie mam, nie cioci, nie babć, nie tatusiów mówiła w 2020 roku Julia Kamińska w rozmowie z Plejadą.

