Julia Kamińska i Piotr Jasek tworzą udany związek już od niemal 12 lat. Łączy ich niezwykła miłość a dzieli ponad 20 lat. Odkąd pierwszy raz ogłosili, że są razem, niewiele więcej mówią na temat swojej relacji. Gdy się poznali, Julia Kamińska miała 21 lat i była debiutującą w polskim show-biznesie postacią. Bardzo szybko podbiła serca widzów ale również i scenarzysty serialu "BrzydUla", w którym zagrała główną rolę. Aktualnie oboje powrócili na plan kultowego serialu. Julia Kamińska podczas sesji do urodzinowego magazynu "Party", opowiedziała nam o swoim ukochanym oraz niespodziankach, które pojawią się w nowych odcinkach "BrzydUli"!

Gdy Julia Kamińska i Piotr Jasek się poznali, on był jej szefem. Dziś są w szczęśliwym związku i nieocenionymi partnerami nie tylko w życiu prywatnym ale i zawodowym, a wiele rzeczy robią wspólnie. Razem pracują nad scenariuszami, a nawet... piszą teksty piosenek, bo jak się okazuje Julia Kamińska również śpiewa, chociaż w tej dziedzinie sztuki, jeszcze nie czuje się zbyt pewnie:

Czuję się pewniej w roli aktorki, bo robię to od wielu lat i mam większe doświadczenie. Jeżeli chodzi o śpiewanie to bardzo mnie to ekscytuje - w karierze wokalnej aktorce pomaga ukochany Piotr - Piszemy teksty, pisze teksty głównie Piotrek i ja też. Na razie stosunek tych tekstów jest taki, że 2/3 napisał Piotrek - wyznała Julia Kamińska