Julia Kamińska pokazała nowe zdjęcie z planu "BrzydUli 2" i... bardzo zaniepokoiła fanów! Chodzi o Filipa Bobka

Julia Kamińska na swoim Instagramie pochwaliła się nowym zdjęciem z planu "BrzydUli 2"! Jej podpis pod fotografią jednak sprawił, że fani zaczęli się niepokoić o dalsze losy serialowej Uli! Pojawiło się mnóstwo pytań i komentarzy pod postem. Co tak bardzo zaniepokoiło wielbicieli serialu? Zobaczcie!

Zobacz także: Julia Kamińska chce zostać mamą? Gwiazda "BrzydUli" zdradziła swoje prywatne plany!

Od kilku tygodni trwają intensywne prace na planie serialu "BrzydUla", który po 10 latach przerwy, wróci na antenę telewizji TVN. Fani kultowej produkcji z niecierpliwością czekają na wrzesień, aby w końcu móc zobaczyć pierwsze odcinki serialu. Jak zapewne pamiętają wszyscy wielbiciele "BrzydUli", główni bohaterowie - Ula i Marek, na koniec pierwszej części byli szczęśliwą i bardzo zakochaną w sobie parą! Oczywiście fani bardzo chcą, aby w tej kwestii nic się nie zmieniło, ale już jakiś czas temu Filip Bobek w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" wyjawił, że scenariusz będzie wyglądał nieco inaczej.

Chyba takim najlepszym tropem i takim oczywistym byłoby to, że Ula i Marek będą razem i pewnie będą mieli dziecko – córeczkę albo synka, ale scenariusz będzie wyglądał nieco inaczej, drodzy państwo - powiedział dla "Dzień Dobry TVN", Filip Bobek.

Fani już wtedy zaczęli zastanawiać się, co dalej z uczuciem Uli i Marka. Teraz ich obawy o to, że bohaterowie najprawdopodobniej nie będą razem, dodatkowo spotęgowała Julia Kamińska, dodając najnowsze zdjęcie z planu! Na fotografii oprócz aktorki znajduje się Filip Bobek i Magdalena Koleśnik, a opis pod zdjęciem, które dodała gwiazda brzmi:

W związku z tym wielbiciele serialu pod postem Julii Kamińskiej napisali mnóstwo pytań - czy to oznacza, że główni bohaterowie naprawdę nie będą razem?!

- Nie mówcie mi, że Ula i Marek nie będą razem...

- Jeżeli Ula i Marek nie będą razem to ja nie oglądam serialu. Czekałam 10 lat na to żeby zobaczyć ich jako małżeństwo, uwielbiałam ten serial. Nie wiem czemu seriale mają tendencje do rozwodów, zmian partnerów itd. Jaki w tym sens? Moim zdaniem żaden...

- Czyżby Ula miała innego męża niż wszyscy myślą?

- Czuję lekkie zaniepokojenie, czyżby Ula nie była z Markiem? 😮- piszą fani.