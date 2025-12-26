Julia Kamińska od kilku lat otwarcie mówi o znaczeniu zdrowia psychicznego i własnych doświadczeniach w tej sferze. Aktorka przyznała, że sama przeszła terapię, co pomogło jej lepiej zrozumieć siebie i poradzić sobie z trudnymi emocjami. Podkreśla również, że korzystanie z pomocy specjalistów nie jest powodem do wstydu, lecz ważnym krokiem w dbaniu o własny dobrostan.

Julia Kamińska o zdrowiu psychicznym

Julia Kamińska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, znana przede wszystkim z tytułowej roli w serialu "BrzydUla". Jej talent i naturalność na ekranie sprawiły, że zyskała ogromną sympatię widzów. Aktorka od lat angażuje się w działania wspierające osoby zmagające się z trudnościami psychicznymi. Otwarcie mówi o własnych doświadczeniach z terapią i zachęca swoich fanów do korzystania z pomocy psychologicznej, podkreślając, że dbanie o zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak troska o ciało. W rozmowie z naszą reporterką wyznała, dlaczego tak bardzo zależy jej na przełamywaniu tabu.

Jeżeli dzięki temu, że ja powiem otwarcie, że przeszłam terapię albo, że warto czasem udać się do psychiatry - jeżeli dzięki temu ktoś poczuje się lepiej, to już było warto. A to są bardzo poważne tematy i im więcej będziemy o tym mówić, im bardziej będziemy normalizować dbałość o zdrowie psychiczne, tym większa jest szansa, że będziemy zdrowym, odpornym społeczeństwem, a na tym powinno nam wszystkim zależeć powiedziała.

Aktorka otworzyła się również na temat terapii. Co dały jej regularne wizyty u specjalisty? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo.

