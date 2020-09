Julia Kamińska pojawiła się na premierze filmu "Jak zostać gwiazdą" i olśniła wszystkich swoim wyglądem! Gwiazda zdecydowała się na odważną stylizację, która podkreśliła jej idealną sylwetkę i wyeksponowała biust - ale czy nie za bardzo? Całość niemniej robi i tak spore wrażenie. Na premierze pojawiło się również kilka innych, znanych gwiazd. Zobaczcie, jak się prezentowali.

Julia Kamińska na premierze filmu w bardzo odważnej stylizacji! Trudno oderwać od niej wzrok

Dla Julii Kamińskiej ostatni czas jest bardzo intensywny. Aktorka po 10 latach przerwy znów wcieli się w rolę Uli Cieplak w serialu "BrzydUla 2", który będziemy mogli oglądać już od 5. października w telewizji TVN. Prace na planie produkcji trwają od kilku miesięcy, a fani już nie mogą się doczekać, aż w końcu będą mogli zobaczyć pierwsze odcinki. To na szczęście nastąpi już lada dzień.

Ale oczywiście to niejedyny projekt Julii Kamińskiej. Gwiazda jest naprawdę bardzo zapracowana! Niedawno aktorka zagrała w filmie "Jak zostać gwiazdą". Co więcej, scenariusz do tej produkcji został napisany przez... życiowego partnera Julii Kamińskiej. Premiera filmu odbyła się 29. września w warszawskich "Złotych Tarasach". Aktorka zachwyciła wszystkich swoim odważnym total lookiem!

Tym razem Julia Kamińska postawiła na kolor lawendowy - wybrała dwurzędową marynarkę oraz spodnie typu cygaretki właśnie w tym odcieniu. Do tego dobrała biały top, dzięki któremu podkreśliła i uwydatniła biust. Całość dopełniają szpilki - również w lawendowym kolorze oraz satynowa kopertówka. Aktorka zdecydowała się więc na dość odważną stylizację, ale wyglądała w niej naprawdę zjawiskowo!

Na premierze pojawiły się również między innymi Anita Sokołowska i Urszula Dudziak.

Nie mogło zabraknąć również Tomasza Karolaka, odtwórcy jednej z głównych ról w filmie "Jak zostać gwiazdą"

Nasze serce skradła jednak Julia Kamińska! Gwiazda po prostu promienieje i nie przestaje zachwycać!