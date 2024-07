1 z 7

Internet wypiera powoli telewizję i stacje radiowe. Powoduje to, że coraz więcej nowych gwiazd pojawia się na rynku właśnie za sprawą popularności w sieci. Dotyczy to przede wszystkim blogerek, ale coraz częściej również i muzyków.

Ostatnio w studiu Dzień Dobry TVN gościły trzy wokalistki - Jula, Natalia Szroeder i Patty. Wszystkie trzy są najczęściej wyszukiwanymi polskimi piosenkarkami w internecie. Zdziwieni? Wprawdzie Jula jest już znana szerszej publiczności za sprawą udziału w programie Bitwa Na Głosy, ale pozostałe dwie wokalistki do tej pory raczej nie udzielały się zbyt często w mediach. Obie jednak bardzo mocno istnieją w sieci i jak wynika ze statystyki przytoczonej przez DDTVN, ludzie bardzo aktywnie szukają informacji na ich temat.

A wy kogo dorzucilibyście do wymienionej wyżej trójki? Nasze propozycje znajdziecie w galerii poniżej i są to nazwiska, które w ostatnich kilkunastu miesiącach dostarczają wielu emocji swoim fanom, a co za tym idzie, są chętnie wyszukiwane w internecie, w tym na łamach portalu AfterParty.

