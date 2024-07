1 z 8

W sobotę w Katowicach odbył się koncert jubileuszowy koncert zespołu Feel z okazji 10-lecia istnienia grupy na polskiej scenie muzycznej.

Zespół był bardzo mile zaskoczony, gdyż na koncert przybyli fani z całej Polski. Po występie odbyło się spotkanie z fanami, trwało kilka godzin. Tak, by każdy mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie, wziąć autograf, powspominać pierwsze koncerty. Podczas koncertu zespół zagrał swoje pierwsze hity m.in. "Jak anioła głos", "A gdy jest już ciemno" , od których tak naprawdę wszystko się zaczęło oraz oczywiście nowy singiel "Swoje szczęście znam". Fani nie zawiedli, śpiewali wszystkie utwory razem z zespołem i świetnie się bawili do samego końca! To było wyjątkowe podsumowanie tych 10 lat!

A jak to wydarzenie wspomina Piotr Kupicha?

Sobotni koncert był niesamowity! Dla każdego muzyka bardzo ważny jest ciągły kontakt z publicznością. Na koniec publiczność zrobiła nam niespodziankę i zaśpiewała sto lat. Właśnie dzięki takim momentom jak te, wiemy, że nawet jeśli czasem zdarzają jakieś trudniejsze sytuacje na naszej już 10-letniej drodze, to warto ciągle grać i muzycznie zaskakiwać, bo mamy dla kogo to wszystko robić - zdradził w rozmowie z Party.pl lider zespołu Feel.

