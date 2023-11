1 z 7

Jedną z wczorajszych atrakcji podczas Sopot Top Of The Top, był jubileusz 20 - lecia zespołu Blue Cafe! Na sopockiej scenie pojawiło się kilka gości, którzy z zespołem nie mają tyle wspólnego, co ich pierwsza wokalistka - Tatiana Okupnik, o której... nie wspomniał nikt.

20-lecie zespołu i ani słowa o Okupnik!

Choć już od 12 lat wokalistką zespołu jest Dominika Gawęda, niektórzy fani wciąż uważają, że to Tatiana jest największą gwiazdą grupy. To za czasów jej obecności, zespół odnosił największe sukcesy i to piosenki napisane przez nią, są nadal najpopularniejsze...

