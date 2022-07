Doda zdradza kolejne szczegóły filmu "Dziewczyny z Dubaju". Kilka dni temu producentka pokazała odtwórcę głównej roli męskiej. To 35-letni przystojniak z Włoch, Giulio Berruti, znany m.in. z ról w takich filmach jak "Monte Carlo", "Walking on Sunshine", czy "Lizzie McGuire". Teraz Dorota Rabczewska zaprezentowała kolejnego przystojniaka, który również będzie miał ważną rolę w filmie. Kto to jest? Zobacz także: Autentyczne sceny seksu i orgie w "Dziewczynach z Dubaju"! Doda nie odpuszcza aktorom. Kto tak poświęci się dla roli? Józef Pawłowski wystąpi w filmie "Dziewczyny z Dubaju" Zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju" ruszyły w połowie czerwca. Jak wiadomo, w filmie zobaczymy m.in. Katarzynę Figurę czy Jana Englerta. W obsadzie mają się też pojawić Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka i Paulina Gałązka. Teraz producentka zdradziła kogo zobaczymy w "drugiej głównej roli męskiej". To Józef Pawłowski. Cudze chwalicie ,swego nie znacie ,sami nie wiecie co posiadacie💜Przedstawiam mam drugą główną rolę męską filmu „Dziewczyny z Dubaju”🎥Jestem fanką @pawlowskijozef od lat i tak bardzo cieszę się że wystąpi w moim filmie😁 ps: jeszcze czeka Was wiele polsko-zagranicznych niespodzianek w związku z obsadą tego filmu - napisała Doda. Jak Wam się podoba? Wyświetl ten post na Instagramie. Cudze chwalicie ,swego nie znacie ,sami nie wiecie co posiadacie💜Przedstawiam mam drugą główną rolę męską filmu „Dziewczyny z Dubaju”🎥Jestem fanką...