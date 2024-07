Kłótni między Rafałem Jonkiszem a Pauliną Młynarską o Melanię Trump ciąg dalszy! Paulina Młynarska w swoim felietonie napisała do Melanii Trump - nowej pierwszej damy USA - odezwę. Tym samym skomentowała głośne nagranie z zaprzysiężenia Trumpa na prezydenta. Krótki filmik na którym widzimy uśmiechniętą do męża Melanię Trump i jej smutną minę po tym, jak zwrócił się do niej nowo wybrany prezydent. Felieton Młynarskiej nie spodobał się Rafałowi Jonkiszowi, który porównał dziennikarkę do "zakompleksionej pani z Polski". Jak teraz Jonkisz komentuje sprawę? Dalej jest tak wrogo nastawiony do Młynarskiej i jej tekstu? Specjalnie dla Party.pl powiedział, co o tym sądzi. "To słabe, trzeba zachować kulturę osobistą" - zwrócił się do Młynarskiej.

