Donatan i Cleo stworzyli tej jesieni hit "My Słowianie" obok którego nikt nie potrafi przejść obojętnie. Teledysk do tego utworu osiąga już zawrotne wyniki oglądalności na YouTube, rozpisują się o nim za granicą, a sama Cleo korzysta już z popularności, którą przyniósł jej ten przebój. Przypomnijmy: Seksowna Cleo z hitu Donatana już robi karierę na salonach

W pamięci telewidzów zapisał się też wyjątkowy występ Cleo z "My Słowianie" z "Dzień Dobry TVN". Wtedy bowiem na scenie dołączyła do niej nieoczekiwanie Jolanta Pieńkowska, która pochwaliła się kilkoma tanecznymi krokami i spontaniczną zabawą. Zobacz: HIT INTERNETU: Pieńkowska tańczy na scenie Dzień Dobry TVN

Jak taneczne popisy Pieńkowskiej ocenia wokalistka? W najnowszym wywiadzie podkreśla, że bardzo cieszy ją to, że jej muzyka wyzwala tak pozytywne impulsy, a sam występ dziennikarki "DDTVN" ocenia niezwykle dobrze. Może jeszcze kiedyś zaprosi ją na scenę? ;)

Ogromnie się cieszę, że wszyscy tak dobrze się bawili. Pani Jolanta się do nas dołączyła, super. Uważam, że Pani Pieńkowska wypadła rewelacyjnie. Zawsze twierdziłam, że muzyka powinna dawać dobrą energię. To, że Pani Jolanta do nas dołączyła na scenie wyszło naprawdę świetnie - wyznała w rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl Cleo.