Od kilku tygodni Anna Przybylska zachęca do spożywania mięsa drobiowego, a Katarzyna Figura rozpływa się nad smakiem... frytek. Do jesiennych spotów reklamowych z udziałem gwiazd dołączył właśnie kolejny. Tym razem oglądamy w nim Jolantę Kwaśniewską, która reklamuje tabletki przeciw przeziębieniu.



Była Pierwsza Dama cieszy się wśród Polaków, a szczególnie Polek, sporym szacunkiem. W ubiegłorocznych wyborach prezydenckich jej nazwisko pojawiło się w sondażach przedwyborczych mimo tego, że na stanowisko prezydenta nie kandydowała. To chyba najlepszy wybór na twarz produktu jakiego mogła dokonać firma farmaceutyczna.



Na tle "konkurentek", Jolanta Kwaśniewska zachowuje pełną klasę. Ciekawe jak bardzo jej udział w jesienno-zimowej kampanii reklamowej przełoży się na sprzedaż tabletek?



Reklama

chimera