Jola Rutowicz jakiś czas temu zniknęła z show-biznesu i wyjechała do Stanów. Kilka miesięcy temu gwiazda "Big Brothera" wróciła do Polski i co jakiś czas próbuje o sobie przypomnieć. Ostatnio słynąca z zamiłowania do tandety celebrytka wystąpiła w teledysku grupy Genetic.

Jola w produkcji wcieliła się w postać greckiej służącej. Ubrana w togę i z laurowym wieńcem na głowie z gracją wachluje wokalistę grupy disco polo przebranego za cesarza. Oprócz tego Rutowicz chwali się swoimi umiejętnościami tanecznymi, gdy wraz z tancerkami w bikini nad basenem wykonuje układ choreograficzny.

W klipie pojawia się również "Pan Lotto". Najwidoczniej Ryszard Rembiszewski też już nie ma pomysłu na siebie.

