Nagły atak śniegu zaskoczył wielu drogowców. Wśród nic znalazła się Jola Rutowicz, za którą traumatyczne przeżycie. Celebrytka nie była przygotowana do zimy i podczas jazdy samochodem wpadła do rowu. Na szczęście nie stało się jej nic groźnego, a co nawyżej delikatnie obiła auto. Na swoim Facebooku Jola napisała:

Współczujemy Joli. Niech jej wypadek będzie ostrzeżeniem dla nieprzygotowanych do zimowych wojaży kierowców.

