Jamie Dornan w Hamburgu wyglądał dość... zwyczajnie. Garnitur, który miał na sobie nie był najlepiej dopasowany do jego sylwetki. Do tego nieprzystrzyżony zarost i krzywo zawiązany krawat. Ktoś tu się nieco zapomniał? A może to sposób, by nie odbierać zanadto blasku swojej filmowej partnerce? ;)

