Joanna z 8. edycji „Rolnik szuka żony” znalazła miłość w programie. Dziś jest szczęśliwą żoną Kamila i mamą Tosi. Po drodze mierzyła się z hejtem, ale też aktywnie angażowała się w pomoc innym. Obecnie skupia się na wychowaniu córki, a niedawno zaczęła nową pracę. Teraz zaskoczyła metamorfozą. Jak teraz wygląda Joanna z "Rolnik szuka żony"?

Joanna z "Rolnik szuka żony" po programie zmieniła swoje życie

Joanna Wielgosz, miała 22 lata, kiedy wzięła udział w programie "Rolnik szuka żony". Pochodzi z małej miejscowości Gębice, a na co dzień pracowała w drogerii. Jej rodzice mają gospodarstwo i to właśnie dzięki temu nie obawiała się życia na wsi. Joanna napisała list do Kamila Osypowicza i ostatecznie ich relacja szybko się rozwinęła. W finale rolnik oświadczył się swojej partnerce. Po zakończeniu programu Joanna przeniosła się do gospodarstwa Kamila w Sławatyczach. W 2022 roku na świat przyszła ich córeczka Antonina, a huczne wesele obyło się rok później.

W połowie 2025 roku Joanna podjęła nowy krok zawodowy i rozpoczęła pracę jako przedstawicielka handlowa w branży rolniczej. Jak sama przyznaje, to dla niej ekscytujący “nowy rozdział” pełen możliwości i wyzwań. Joasia udziela się też w akcjach charytatywnych, a w mediach społecznościowych pokazuje jak wygląda ich życie na wsi.

Joanna z "Rolnik szuka żony" przeszła metamorfozę. Co za zmiana!

Asia z "Rolnika" niedawno zdecydowała się nieco skrócić swoje włosy, a teraz okazuje się, że to dopiero początek metamorfozy. Żona Kamila właśnie pokazała wyjątkowy kadr i widać, że nowa fryzura to strzał w dziesiątkę. Wyjątkowy kolor i pięknie odżywione włosy prezentują się doskonale, a Joanna może liczyć na falę komplementów ze strony swoich obserwatorek.

Cudownie wyglądasz Kochana. Wspaniałe włosy!

Pięknie Ci w tej długości, kolor sztos

Wyglądasz Pięknie, super zmiana

Zdecydowanie Twój kolor !

Co ciekawe, Joasia przyznała, że na tym nie zamierza poprzestać i kolejnym krokiem będzie przefarbowanie włosów na... róż.

Początkowo miał być róż, ale moje włosy, póki co nie chcą chłonąć różowego pigmentu. Więc zostały różowe refleksy. Ale mimo to wyszło przepięknie, za dwa tygodnie myślę, że się uda wstrzelić w róż - wyznała Joasia z 'Rolnika' na Instagramie

Jesteście ciekawi kolejnej metamorfozy Joanny z "Rolnik szuka żony"?

