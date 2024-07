Joanna Schmidt tłumaczy się z podróży z Ryszardem Petru do Portugalii! O wspólnym wyjeździe zrobiło się głośno kilka tygodni temu, kiedy to na portalach społecznościowych pojawiło się zdjęcie Joanny Schmidt i lidera partii .Nowoczesna z pokładu samolotu lecącego właśnie do Portugalii. Wspólna podróż Petru i pięknej posłanki na sylwestra, w czasie kiedy ich koledzy z klubu protestowali w Sejmie, wywołała falę krytyki. Po powrocie z Portugalii lider klubu .Nowoczesna podczas konferencji prasowej zdradził, że podróż miała charakter prywatny, a całą sytuację określił jako "niezręczną". Teraz głos w tej sprawie zabrała również Joanna Schmidt.

Joanna Schmidt tłumaczy się z podróży do Portugalii.

Chociaż od czasu wyjazdu Ryszarda Petru z Joanną Schmidt minęło już kilka tygodni to media wciąż się nim interesują. Teraz głos w sprawie wspólnej podróży sylwestrowej zabrała sama Joanna Schmidt. Posłanka w rozmowie z wyborcza.pl przyznała, że gdyby miała jeszcze raz zdecydować, czy polecieć do Portugalii, z pewnością podjęłaby inną decyzję.

Powiedziałam już wiele razy, że to był błąd. Ale insynuacji i oszczerstw nie będę tolerować- przyznała Joanna Schmidt. - Gdybym miała jeszcze raz o tym decydować, dziś bym na tego sylwestra nie pojechała.

Joanna Schmidt skomentowała również medialne doniesienia "Super Expressu" i tygodnika "wSieci" o wielu innych wspólnych podróżach po Polsce.

Ta pseudoanaliza moich wyjazdów jest insynuacją. Złożony już został pozew w tej sprawie. Będziemy domagali się przeprosin, sprostowania i 50 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy z tych wyjazdów związany był z posiedzeniem klubu albo spotkaniami z wyborcami.

Myślicie, że komentarz Joanny Schmidt uciszy plotki o posłance i liderze partii, Ryszardzie Petru?

Joanna Schmidt żałuje podróży do Portugalii.

Posłanka zapowiedziała walkę z tabloidami.

