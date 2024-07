Związek Dody i Emila Haidara od samego początku wzbudza wiele emocji. Para jest razem zaledwie kilka miesięcy, jednak piosenkarka już zamieszkała z nowym ukochanym. Ostatnio o chłopaku Dody zrobiło się głośno przez plotki o jego długach w urzędzie skarbowym. Doda skomentowała wówczas donisienia w rozmowie z magazynem "Flesz". Zobacz: Doda wzięła w obronę Emila Haidara. Odpowiada na plotki o zadłużeniu: To tylko częśc prawdy

Okazuje się, że Doda i Emil mają wobec siebie bardzo poważne plany. Jak donosi "Fakt" gwiazda już planuje swój ślub z ukochanym. Według informacji tabloidu piosenkarka zamierza wyprawić skromną uroczystość wzorowaną na ślubie Beyonce i Jay-Z.

Wszystko wskazuje na to, że Doda nie będzie musiała szukać projektanta, który uszyje jej kreację ślubną. Joanna Przetakiewicz w rozmowie z gazetą przyznała bowiem, że chętnie by stworzyła coś na ślub piosenkarki.

- Dodzie zaprojektowałabym biały kombinezon. Zarówno jej, jak i każdej kobiecie, która planuje teraz wyjść za mąż. To jest coś, co jest nieoczywiste - w tym sezonie to zdecydowanie hit. Sama na jednej z gal miałam na sobie biały kombinezon z peleryną i czułam się wyjątkowo, inaczej, bo wszystkie panie miały na sobie suknie- stwierdza Joanna Przetakiewicz.