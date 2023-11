Joanna Przetakiewicz zakłada Agencję Matrymonialną Nowej Ery!

Joanna Przetakiewicz ma misję: chce nauczyć Polki walczyć o szczęście! Stworzyła projekt Era Nowych Kobiet, nakręciła pilota autorskiego show i nie zamierza na tym poprzestać. Jak donosi "Flesz", Przetakiewicz planuje też założyć agencję matrymonialną Nowej Ery! Skąd ten pomysł?

Joanna Przetakiewicz od 15 lat mieszka na stałe w Londynie, ale do Warszawy przylatuje bardzo często. Nad Erą Nowych Kobiet pracuje od kilku miesięy, nadal jest też dyrektor kreatywną swojej marki La Mania.

Pracuje po 17 godzin dziennie! Jej nowy biznes wciąż się rozwija, a to oznacza spotkania w całej Polsce, prowadzenie kilkudziesięciu profilów na Facebooku, Instagramie. Do tego dochodzi pisanie książki o historiach kobiet, które mogą inspirować. Joanna nie ukrywa, że ona także ma swoje guru: Oprah Winfrey, Michelle Obamę i Jane Fondę.

To kobiety, które przekuły swoje słabości w wielką siłę. Wszystkie jesteśmy dowodem na to, że nawet na szczycie świata można czuć się zagubioną i samotną – zdradziła "Fleszowi" Joanna.

Jej Era Nowych Kobiet „zrzesza” już prawie pół miliona kobiet, a wciąż dołączają kolejne. W duchu przyjaźni Polki na całym świecie organizują m.in. spotkania i warsztaty. Wygląda więc na to, że w roli coacha Joanna radzi sobie znakomicie. W czym tkwi tajemnica jej sukcesu? To "Fleszowi" zdradziła Ewa Chodakowska!

Asia jest bombą endorfin, chodzącym hormonem szczęścia. Zaraża swoją dobrą energią wszystkich po drodze. Dba o siebie, ma młodzieńczą energię, jest świeża, a przy tym dojrzała emocjonalnie, doświad- czona, co daje mieszankę wybuchową – mówi „Fleszowi” Ewa Chodakowska.

Nie da sę ukryć, że kołem napędowym wszystkich działań jest dla Przetakiewicz miłość. Gwiazda od ponad roku jest szczęśliwie zakochana w producencie Rinkem Rooyensie.

Miałam związki pełne fascynacji, miłości, ale to, co odkryłam przy Rinkem, to nieprawdopodobny spokój. Jest dla mnie jak skała, przy nim czuję się bezpiecznie i kochana. Nie wstydzi się okazywać uczuć, nie ma kompleksów. Są gesty, po których kobieta poznaje, czy jest kochana. Ja mam takie dwa: kiedy podczas hamowania mężczyzna automatycznie przytrzymuje mnie ręką i kiedy całuje mnie w głowę. I Rinke tak robi – mówi Joanna.