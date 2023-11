Joanna Przetakiewicz i Jan Kulczyk wzięli ślub?! Dopiero teraz wyszło to na jaw. Przetakiewicz udzieliła wywiadu w programie "Gala Studio". Większość ludzi była przekonana do tej pory, że Kulczyk i Przetakiewicz byli tylko partnerami życiowymi, a fakt że Kulczyk był mężem Przetakiewicz pod prawem szwajcarskim był znany do tej pory tylko ich najbliższym. Joanna Przetakiewicz i Jan Kulczyk ślub wzięli w Szwajcarii w 2003 roku.

Reklama

Więcej: Grażyna Kulczyk i Joanna Przetakiewicz - najważniejsze kobiety w życiu Jana Kulczyka DUŻO ZDJĘĆ

Miałam dwóch mężów, bo Janek był moim mężem pod prawem szwajcarskim. To był ideał męża i ideał małżeństwa. Zawsze przedstawiał mnie wszystkim jako żonę - bo tak dokładnie było i tak się traktowaliśmy - wyznała w programie "Gala Studio" Joanna Przetakiewicz.

Więcej: "To okaleczanie!" Joanna Przetakiewicz nie zostawia suchej nitki na Anelli. Później jest jeszcze mocniej!

Przetakiewicz zakochana!

Ale to nie wszytko! Przetakiewicz wyznała, że jest teraz szczęśliwie zakochana i nie wyklucza tego by stanąć na ślubnym kobiercu... po raz trzeci!

Mam więc za sobą dwa małżeństwa - jedno 15 lat, drugie 10. Więc jak wyjdę za mąż kolejny raz, to musi to być wyjątkowa osoba i ja muszę być totalnie zakochana - powiedziała Joanna Przetakiewicz.

Przypomnijmy, Jan Kulczyk i Joanna Przetakiewicz poznali się na przyjęciu u wspólnej znajomej, byli razem do 2013 roku. Para przez długo czas po rozstaniu nie komentowała tego wydarzenia. Joanna Przetakiewicz po rozstaniu z Janem Kulczykiem cały czas utrzymywała z nim przyjacielskie stosunki. Przetakiewicz ciągle rozwija swój modowy biznes - La Manię, który pomagał jej rozkręcić Jan Kulczyk.

Joanna Przetakiewicz zdradziła to dopiero teraz.

Instagram

Reklama

Wyszła za Jana Kulczyka!