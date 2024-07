Joanna Przetakiewicz wspomina Jana Kulczyka! Projektantka udzieliła szczerego wywiadu Łukaszowi Jakóbiakowi, w którym opowiedziała wiele ciekawych rzeczy. Dziennikarz przyleciał specjalnie do gwiazdy na Mykonos, gdzie spędzała wakacje ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Joanna Przetakiewicz bardzo się otworzyła i zdradziła, jaki był według niej Jan Kulczyk. Nie zabrakło wzruszających wyznań:

Była to ogromna miłość, przyjaźń, wsparcie i zrozumienie. My mieliśmy te same pasje, lubiliśmy to samo. Pierwsze, co mi powiedział Jan, żeby omijać zawistnych ludzi, którzy mają kompleksy.

W rozmowie z Łukaszem Jakóbiakiem, projektantka zdradziła, czego jeszcze nauczył ją w życiu Jan Kulczyk:

Jan nauczył mnie najcudowniejszej rzeczy na świecie. Takiej, żeby patrzeć na życie nie z poziomu wzroku tylko z poziomu lotu ptaka. To jest tak cudowna, wspaniała zasada, to była jego zasada. W jego przekonaniu to było nie bać się, latać wysoko. Sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga. I jemu się udało.

Wiele osób uważa, że La Mania odniosła tak ogromny sukces zarówno w Polsce, jak i na świecie za sprawą Jana Kulczyka, który wspomagał Joannę Przetakiewicz finansowo i pomógł jej rozkręcić biznes. Czy z tego powodu projektantka ma jakieś kompleksy?

Ja nigdy nie miałam kompleksu Jana, wręcz odwrotnie. Ja byłam bardzo dumna z tego powodu, że z nim jestem. Do dzisiaj jestem z tego bardzo dumna. W związku, jak ktoś mówi, że dużo zawdzięczam Janowi to ja się cieszę.

Joanna Przetakiewicz opowiedziała też o powodach rozstania z najbogatszym Polakiem. W kilku wywiadach przyznała, że to przez coraz więcej obowiązków zawodowych. Czy rzeczywiście tak było?

Na pewno tak jest, że jeżeli w związku dwie osoby zaczynają być niesamowicie zajęte to na pewno jest trudniej. To niewątpliwie. Ja przez wiele lat byłam z Janem 24/7, a później on widział, jak bardzo ja się pasjonuję tym, co robię, co kocham. Jemu się to bardzo podobało, ale na pewno gdzieś czuł, wydawało mu się, że nie jest już dla mnie osobą numer jeden, co oczywiście nie było prawdą.

Cz uważasz, że Joanna Przetakiewicz odniosła sukces tylko i wyłącznie dzięki Janowi Kulczykowi?

Joanna Przetakiewicz opowiedziała o związku z Janem Kulczykiem

Projektantka zdradziła też powody ich rozstania