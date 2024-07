W miniony wtorek Joanna Przetakiewicz zachwyciła stylizacją na dwóch imprezach. Na pokazie Macieja Sieradzkiego i prezentacji kolekcji Mokobelle pojawiła się w komplecie La Manii: czarnych dzwonach i cekinowej, transparentnej bluzce. Zobacz: Zjawiskowa Przetakiewicz w dzwonach na dwóch imprezach. Do klasycznego dołu dobrała odważną górę

Nikt tak jak ona nie umie łączyć trendów i bawić się modą. Nie bez przyczyny to właśnie ona określana jest mianem kreatorki mody i stylu. Projektantka po pokazie Sieradzkiego udzieliła kilku wywiadów, a w jednym z nich opowiedziała o sposobie ubierania się kobiet w dojrzałym wieku.

Przetakiewicz nie widzi przeszkód w noszeniu krótkiej mini czy kozaków za kolano. Porównała nawet Madonnę i Marylę Rodowicz, podając je za przykład odważnych kobiet po sześćdziesiątce, które umieją bawić się trendami:

Odeszły już do lamusa poglądy, że np. kobieta po czterdziestce nie powinna nosić mini. To jest bzdura. Wystarczy spojrzeć na Madonnę i Marylę Rodowicz, które choć są po sześćdziesiątce, to dalej noszą mini, buty za kolano i wyglądają rewelacyjnie - wyznała w rozmowie z lifestyle.newseria.pl