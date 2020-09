Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens biorą ślub! Znamy szczegóły uroczystości. Będzie na bogato!

Są parą od ponad dwóch lat, teraz zdecydowali się na ślub. A mowa o Joannie Przetakiewicz i Rinke Rooyensie! Dyrektor kreatywna La Manii poinformowała swoich fanów na Instagramie o swoich ślubnych planach. Kiedy i gdzie odbędzie się ceremonia?

Joanna i Rinke od dwóch lat tworzą naprawdę udany związek - z dnia na dzień są w sobie coraz bardziej zakochani. Teraz zdecydowali się na najważniejszy krok - ślub!

Miłość, Radość, Czułość. Szczęście. Emocje, którymi najbardziej lubię się z Wami dzielić. Bo mówimy o nich stanowczo za mało. Ten rok jest zaskakujący i niełatwy dla nas wszystkich. Ma też swoje dobre strony, bo wielu pomógł zobaczyć to, co ponadczasowe, co wartościowe i co jest ważne: ♥️Kochać Siebie i innych ♥️Troszczyć czule ♥️Rozmawiać częściej ♥️Pielęgnować bliskość. Razem z Rinke chcemy się Wami podzielić naszą radością: KOCHANI ♥️♥️ Już niedługo zostaniemy mężem i żoną 👰🤵 BO MIŁOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA - napisała gwiazda na Instagramie.