Joanna Opozda zdradziła nam, o co najczęściej kłóci się z Antonim Królikowskim! "Oboje jesteśmy charakterni"

Joanna Opozda szczerze wyznała nam, że kiedy już dochodzi do jakiegoś spięcia pomiędzy nią, a Antonim Królikowski, to ich mocne charaktery bardzo dają się we znaki! O co zatem się najczęściej kłócą? Będziecie zaskoczeni!