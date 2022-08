Joanna Opozda zaskoczyła zdjęciem! "Tak wygląda Vini"

Zaczęło się od chrztu, który się nie odbył, później oskarżenia o zastraszanie i niepłacenie alimentów - konflikt między Joanną Opozdą a Antonim Królikowskim niespodziewanie się zaostrzył. Od kilku dni gwiazdy, które nadal są małżeństwem, publikują prywatne rozmowy, a nawet wyciągi z kont, próbując udowodnić własne racje. Do afery włączyli się (lub zostali wciągnięci) bliscy aktorów - w tym także nowa partnerka Antoniego Królikowskiego. W konflikt między Joanną Opozdą a Antonim Królikowskim mocno zaangażowali się także internauci. Znaczna część fanów zaczęła wspierać świeżo upieczoną mamę i zaatakowała nie tylko jej męża, ale również m.in. jego matkę, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską i brata, Jana Królikowskiego. Ostatnio głos zabrała teściowa tego drugiego, która w ostrych słowach zasugerowała, że Joanna Opozda stara się, by Antoni Królikowski nie widywał się z synem! Matka Joanny Jarmołowicz atakuje Joannę Opozdę: "Ci bedni, omamieni ludzie..." Ostatnio Jan Królikowski skomentował aferę między Joanną Opozdą a Antonim Królikowskim . Jego prywatne wiadomości także ujrzały światło dzienne i wywołały lawinę krytycznych komentarzy internautów. Na falę hejtu zareagowała jego partnerka. Joanna Jarmołowicz odniosła się do konfliktu z Joanną Opozdą i stanęła w obronie ukochanego. Teraz do dyskusji włączyła się jej mama, Mariola. Ja wiem, jak jest. A ci biedni, omamieni ludzie przez J.O. nic nie wiedzą, jaka ona jest. I blokuje dostęp do syna - napisała matka Joanny Jarmołowicz. Zobacz także: Joanna Opozda odwołała chrzest. Ksiądz grzmi: "Co jeśli z dzieckiem coś się stanie?" Na pierwszy rzut oka widać, że to Joanna Opozda ma większe wsparcie w mediach społecznościowych. Zwłaszcza że świeżo upieczona mama po raz pierwszy ujawniła szczegóły niewierności męża....