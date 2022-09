Joanna Opozda zadała szyku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, co za suknia!

To ważny dzień dla Joanny Opozdy - na rozpoczynającym się 37. Warszawskim Festiwalu Filmowym odbędzie się premiera filmu „Brigitte Bardot Cudowna”, w którym aktorka gra tytułową rolę. Gwiazda oczywiście pojawiła się na wydarzeniu i chętnie pozowała fotoreporterom pozując na ściance. To pierwsze oficjalne wyjście Joanny Opozdy od czasu potwierdzenia informacji o ciąży. Czy widać już ciążowe krągłości? Zobaczcie sami, jak pięknie wygląda ciężarna gwiazda! Zobacz także: Joanna Opozda pochwaliła się swoim szczęściem! Posypały się gratulacje od fanów Joanna Opozda zachwyca na ściance. Ciąża jej służy! W życiu Joanny Opozdy ostatnio sporo się dzieje. W sierpniu gwiazda wyszła za mąż za Antoniego Królikowskiego , a następne tygodnie przynosiły spekulacje na temat ciąży aktorki. Gwiazda trzymała tę wiadomość w tajemnicy tak długo, jak tylko mogła, jednak w obliczu przykrych publikacji dotyczących życia rodzinnego aktorki, Joanna Opozda postanowiła wydać oficjalne oświadczenie , w którym potwierdziła swój stan. - Tak, to prawda spodziewamy się̨ dziecka. Jesteśmy z tego powodu niezwykle szczęśliwi. Z uwagi na trudne okoliczności zdrowotne, a także nasze przekonanie, że dom ma prawo pozostać domem i w tak specjalnym czasie potrzebny jest przede wszystkim spokój i najbliżsi, świadomie nie podawaliśmy sami informacji o ciąży do wiadomości publicznej. Niestety, wbrew naszej woli i bez naszej wiedzy, została ona upubliczniona, a w ostatnich dniach stała się – wraz z wieloma insynuacjami dotyczącymi życia prywatnego– przedmiotem medialnej dyskusji. [...] Mamy nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy mogli podzielić się z Państwem naszym szczęściem. Dziś jednak zdrowie naszego dziecka jest dla nas najważniejsze – by móc je chronić, musimy...