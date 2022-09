Antoni Królikowski zareagował na informacje o rozstaniu z Joanną Opozdą! Nie uwierzycie co zrobił po tym, jak jego była partnerka opublikowała oświadczenie na Instagramie. Tego chyba nikt się nie spodziewał! Antoni Królikowski reaguje na wpis byłej partnerki W ostatni wtorek, 29 grudnia, Joanna Opozda opublikowała oświadczenie, które zszokowało wielu internautów. Aktorka za pośrednictwem Instagrama poinformowała wówczas, że jej związek z Antkiem Królikowskim to już przeszłość. (...) chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym co zawsze chciałam robic. Dlatego ograniczam social media. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku- Joanna Opozda poinformowała na Instagramie. Joanna Opozda nie zdradziła, dlaczego nie jest już z Antkiem Królikowskim, jednak media dotarły do kulis rozstania pary. Według informatora portalu pudelek.pl aktor rozstał się z Joanną Opozdą tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Rzucił Opozdę dwa dni przed Wigilią. Joanna zabrała wszystkie swoje rzeczy z nowego domku Królikowskiego w Konstancinie - zdradził informator portalu pudelek.pl. Kocha inną, swoją byłą - cytuje portal. Do tej pory Antoni Królikowski nie skomentował doniesień na swój temat. Okazuje się jednak, że aktor zareagował na oświadczenie byłej partnerki. Jak? Antoni Królikowski... polubił wpis Joanny Opozdy na Instagramie! Zobacz także: Już 4 lata temu Julia Wieniawa pozowała z obecnym chłopakiem i dziewczyną swojego byłego! Antoni Królikowski polubił wpis Joanny Opozdy o ich rozstaniu. Joanna Opozda i Antoni Królikowski byli parą od kilku miesięcy....