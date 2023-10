Joanna Opozda podczas relacji na InstaStories opublikowała wyjątkowe zdjęcie. Aktorka pochwaliła się bowiem swoją fotką z dzieciństwa. Potwierdziła tym samym, że jej wyjątkowa uroda to dar natury - mała Asia od najwcześniejszych lat zapowiadała się na piękność. Zobaczcie sami, jak wyglądała jako kilkulatka.

Joanna Opozda na zdjęciu sprzed lat. Wygląda zupełnie jak Vincent!

Joanna Opozda dba o prywatność syna, niewiele ponad rocznego Vincenta i jeszcze nigdy nie pokazała w sieci zdjęć, na których widać byłoby twarz chłopca w całej okazałości. Zwykle jego buzia jest przesłonięta kolorową grafiką albo mama fotografuje go odwróconego tyłem do obiektywu. Mimo to dzięki niektórym ujęciom można było co nieco podejrzeć. Fani aktorki orzekli, że malec jest prześliczny i bardzo do niej podobny. Wrażenie to uległo spotęgowaniu, gdy gwiazda pokazała własne zdjęcie z dzieciństwa:

Mała ja - podpisała kadr

Pamiątkowe zdjęcie, jakim pochwaliła się Joanna Opozda wygląda na efekt szkolnej sesji portretowej. Trzeba przyznać, że aktorkę można bez problemu rozpoznać na fotografii wykonanej w jej wczesnych latach szkolnych. Ten same usta, kształt brwi oraz intensywnie niebieskie oczy z długimi rzęsami - po latach widać, że celebrytka nie ingerowała w urodę. Całości dopełniały długie blond włosy, podobne do tych, jakie 35-latka nosi teraz.

Porównując szkolne zdjęcie przyszłej gwiazdy z aktualnymi fotografiami jej synka, można odnieść wrażenie, że chłopczyk to "skóra zdjęta z mamy". Fani byli o tym przekonani od samego początku, pisząc, że "Vincent to kopia mamusi".

A co wy o tym sądzicie? Też udało się wam dopatrzeć podobieństwa?

