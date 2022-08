Joanna Opozda świętuje pół roku syna! Pochwaliła się uroczym zdjęciem z Vincentem. "Ale szybko zleciało"

Ślub Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego był jednym z najważniejszych towarzyskich wydarzeń polskiego show-biznesu 2021 roku. Niestety, niespełna rok po sakramentalnym "tak" para rozstała się. Teraz na jaw wychodzą kolejne fakty ich planowanej rozprawy rozwodowej. Okazuje się, że Antonii Królikowski nie ma zamiaru odpuszczać i pomimo doniesień o zdradzie żony, zamierza walczyć o rozwód bez orzekania o winie. Antonii Królikowski walczy o rozwód bez orzekania o winie Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się w atmosferze skandalu. I choć początkowo fani tej dwójki byli pewni, że ich związek przeżywa jedynie chwilowy kryzys, to gdy do mediów wypłynęły informacje o nowej partnerce aktora, już nikt nie miał wątpliwości, że jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie czeka ciężki i głośny rozwód. Po tym, jak dziennikarze ustalili, że do sądu wpłynął już pozew rozwodowy Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego , wielu sympatyków artystycznego małżeństwa miało nadzieję, że krótki staż ich sformalizowanej relacji wpłynie na jej szybkie rozwiązanie. Nic bardziej mylnego. Aktorzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie rozwiodą się szybko . Jak donosi "Super Express" powodem ma być obłożenie terminów sądowych, jednak teraz na jaw wychodzą nowe fakty. Magazyn "Rewia" informuje, że Antoni Królikowski pomimo doniesień o jego nowym związku z tajemniczą Izabelą, ma zamiar walczyć w sądzie o rozwód bez orzekania o winie. - Antek z pewnością będzie bronił się przed orzeczeniem o winie [...]. Patrząc na to, jak działają dziś sądy, sprawa może się toczyć wiele miesięcy, a nawet lat - wyznaje znajomy Antoniego Królikowskiego n łamach "Rewii". Co więcej, że pomimo iż pomiędzy Joanną Opozdą , a jej...