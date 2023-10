Joanna Opozda podczas relacji na InstaStories wbiła szpilę Antoniemu Królikowskiemu? Gwiazda udostępniła wzruszający kadr i dodała do niego krótki, ale bardzo wymowny komentarz o byciu prawdziwym mężczyzną. Nie jest tajemnicą, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie rozstali się w przyjaźni, a te słowa z pewnością mogą być dowodem na to, że aktorka ma żal do swojego męża.

Joanna Opozda pisze o prawdziwych facetach i wbija szpilę mężowi?

Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się tuż przed narodzinami ich syna, Vincenta. Para zakończyła swój związek w bardzo złych relacjach, a po czasie zaczęli publicznie się atakować. Dziś czekają na rozwód, ale już wiadomo, że zaczęli układać sobie życie na nowo. Antoni Królikowski nie ukrywa związku z Izabelą, a ostatnio Joanna Opozda wybrała się na randkę z tajemniczym mężczyzną.

Joanna Opozda chętnie pokazuje fanom, jak radzi sobie w roli samotnej mamy i często publikuje urocze nagrania z synkiem. Teraz jednak udostępniła zaskakujący kadr na którym możemy zobaczyć... łabędzia, który opiekuje się swoimi dziećmi. Joanna Opozda dodała wymowny komentarz.

I to jest facet ????- napisała krótko gwiazda.

Czy tym komentarzem aktorka chciała wbić szpilę swojemu mężowi? Warto przypomnieć, że jakiś czas temu "Super Express" informował, że Joanna Opozda chce odebrać Antoniemu Królikowskiemu prawa rodzicielskie. Informator dziennika twierdził wówczas, że aktor od pół roku nie widział się z synem. Co ciekawe, sam Antoni Królikowski we wrześniu ubiegłego roku w rozmowie z "Party" mówił, że będzie dążyć do opieki naprzemiennej nad Vincentem.

Myślicie, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski dojdą do porozumienia podczas sprawy rozwodowej?