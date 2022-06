Joanna Opozda szczerze o relacji z Antonim Królikowskim: "Nie liczę na pojednanie"

Joanna Opozda pokazała nowe zdjęcie małego Vincenta. Przy okazji po raz pierwszy pokazała fragment twarzy synka. Maluch ma piękne oczy! Przy okazji rozczulił swoja mamę: Mój kochany synek wzrusza się - napisała. Nie uwierzycie, kiedy to robi! Joanna Opozda jest pod wrażeniem jego wrażliwości. Joanna Opozda pokazała twarz synka. Po kim odziedziczył urodę? Joanna Opozda wychowuje synka samotnie. Z Antonim Królikowskim rozstała się jeszcze przed narodzinami Vincenta. Joanna Opozda i Antoni Królikowski czekają na rozwód. Jak podzielą się opieką nad dzieckiem? Czy Antoni Królikowski będzie walczył o syna? - fani zadają sobie dziesiątki pytań na temat pary. Niedawno Joanna Opozda świętowała pierwszy Dzień Matki i przyznała, że "po ostatnich przejściach to najpiękniejszy prezent". Chociaż Joanna Opozda dzieli się zdjęciami dziecka na Instagramie, to do tej pory nie zdecydowała się na opublikowanie jego pełnego wizerunku. Tym razem jednak pokazała nagranie, na którym widać fragment buzi dziecka. Mały Vincent ma piękne, duże oczka! Zobacz także: Joanna Opozda gorzko o utracie kilogramów po ciąży: "Nie wiem, czy jest czego zazdrościć" Przy okazji, poruszona Joanna Opozda przyznała, że jej synek jest bardzo wrażliwy i reaguje na puszczaną mu przez mamę muzykę: Mój kochany synek wzrusza się, słuchając Króla Lwa i muzyki klasycznej. Ma tak ogromną wrażliwość, że mogę mu puszczać tylko wesołe kawałki - napisała na Instagramie. Zobacz także: Joanna Opozda po raz pierwszy o samotnym macierzyństwie: "Nie da się dobrze wysypiać" Aktorka chętnie pokazuje, jak wyglądają jej pierwsze miesiące macierzyństwa. Czas dzieli pomiędzy opiekę nad dzieckiem a obowiązki zawodowe. Joanna Opozda w...