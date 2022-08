Joanna Opozda na spacerze z Vincentem. Nowe zdjęcia paparazzi 

Ida Nowakowska tydzień temu została mamą. Dokładnie 7 maja na świat przyszedł pierwszy syn tancerki i jej męża Jacka Herndona. Po powrocie ze szpitala prowadząca " Pytanie na śniadanie " zdecydowała się pokazać pierwsze zdjęcia synka i zdradziła, że chłopiec jest bardzo podobny do swojego taty. Teraz paparazzi przyłapali Idę Nowakowską, która wraz z mężem i synkiem wybrała się na spacer do parku. Tancerka wygląda rewelacyjnie! Ida Nowakowska na pierwszym spacerze z synkiem Ida Nowakowska przez całą ciążę była bardzo aktywna. Do ostatnich chwil przed porodem prowadziła "Pytanie na śniadanie" i wygląda na to, że po narodzinach synka też nie zamierza zwalniać tempa i już 22 maja ma się pojawić na Eurowizji. Ida Nowakowska cały czas jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych i wygląda na to, że już teraz udaje jej się godzić macierzyńśtwo z pracą. Gwiazda na bieżąco umieszcza relację na Instastory i publikuje kolejne zdjęcia, na których wygląda rewelacyjnie i zachwyca figurą tydzień po porodzie . Teraz paparazzi przyłapali Idę Nowakowską i jej męża na pierwszym spacerze z synkiem. Para wybrała się do parku i udało im się znaleźć czas na rozmowę i czułości. Tylko spójrzcie jak młodzi rodzice są wpatrzeni w swojego synka! Zobacz także : Ida Nowakowska ma za sobą pierwsze ciężkie noce! Synek daje rodzicom w kość? Para zgodnie z obowiązującym prawem dopiero na terenie parku ściągnęła maseczki. Ida Nowakowska na pierwszy spacer z synkiem wybrała biało-niebieską sukienkę w drobne kwiaty i białe mokasyny. Kopertowy krój idealnie podkreślił figurę młodej mamy. Wygląda na to, że Ida Nowakowska w błyskawicznym tempie wróciła do figury sprzed ciąży. Ida Nowakowska z mężem nie szczędzili sobie czułości. Kiedy chłopiec spał...