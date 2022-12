Joanna Opozda pozuje z młodszą siostrą. Fani "Jesteście identyczne"

Joanna Opozda pokazała zdjęcie ze swoją siostrą Aleksandrą! Powód? Dziś jej siostra obchodzi urodziny! Jak dla nas, Joasia i jej siostra wyglądają jak bliźniaczki. Zobacz zdjęcie: Ola mieszka aktualnie na słonecznych Hawajach i Joanna Opozda bardzo tęskni za siostrą. Fani aktorki wychwalają urodę dziewczyn i to, że są tak do siebie podobne. - Myślałam że to fotomontaż i na obydwóch zdjęciach jesteś Ty Joasiu tyle że w różnych kolorach włosów :) zdrówka dla solenizantki ! - Jak dwie piękne krople wody - czytamy na Facebooku Opozdy. A nawet proponują, żeby siostra też zaczęła grać w serialu "Pierwsza Miłość" ! Jowitka, proponuję reżyserowi Pierwszej Miłości wprowadzić do serialu właśnie i siostrę, zawsze ciekawiej - mogłaby grać twojego sobowtóra w serialu - czytamy na Facebooku Opozdy. Co Wy na to, żeby w serialu pojawiły się Jowity dwie? :) Zobacz także: Uczestnicy Tańca z Gwiazdami z rodzicami i bliskimi! Mama Joanny Opozdy jak modelka! Joanna Opozda tańczyła w Tańcu z Gwiazdami, niestety już odpadła z programu. Joanna Opozda w serialu Pierwsza Miłość ma bardzo rozbudowany watek, Jowita będzie musiała zmagać się z Tedem, gangsterem z USA.