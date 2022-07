Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub. Bajkowa ceremonia w jednym z warszawskich kościołów oraz wystawne wesele w pałacu w Zdunowie pod Warszawą było jednym z największych wydarzeń w polskim show-biznesie ostatnich miesięcy, które przyciągnęło śmietankę towarzyską. Niestety, wśród gratulacji i licznych zachwytów nad sukniami ślubnymi panny młodej, nie zabrakło również gorzkich słów krytyki. Co więcej, niektórzy fani już wieszczą zakochanym rychły rozwód. Aktorka nie wytrzymała i postanowiła odpowiedzieć jednej z internautek. Te słowa pójdą jej w pięty! Joanna Opozda odpowiada hejterom wróżącym jej rozwód Ślub Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego z pewnością był towarzyskim wydarzeniem numer jeden ostatnich miesięcy. Choć zakochani ogłosili światu zaręczyny zaledwie dwa tygodnie temu, to do samego końca udało im się utrzymać w tajemnicy datę i miejsce swojego ślubu. Aktorska para pobrała się w kościele w Warszawie w minioną sobotę, 7 sierpnia, a potem wraz z gośćmi bawiła się w pałacu w Zdunowie pod Warszawą. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło najbliższych młodej pary, w tym mamy i siostry Joanny Opozdy , mamy Antka - Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej oraz rodzeństwa aktora z Janem i jego żoną, Joanną na czele . Na uroczystości pojawiła się też prawdziwa plejada gwiazd. I choć zarówno Joanna Opozda, jak i Antek Królikowski długo ukrywali przed światem swoje wspólne plany na przyszłość, to w dniu ślubu zakochani i ich bliscy chętnie dzielili się w sieci materiałami uwieczniającymi ceremonię oraz wspaniałą weselną zabawę. To właśnie dzięki Instagramowi dowiedzieliśmy się, że Joanna Opozda miała dwie suknie...