Joanna Opozda postanowiła pochwalić się w mediach społecznościowych nowym zdjęciem z ciążowym brzuszkiem. Aktorka na fotografii wygląda naprawdę zjawiskowo i ciężko oderwać od niej wzrok. Fani oszaleli z zachwytu i nie mogli ukryć swojej radości.

Reklama

Piekna, silna kobieta piszą pod jej zdjęciem.

Joanna Opozda pokazała ciążowy brzuszek sprzed dwóch lat

Joanna Opozda dwa lata temu spełniła jedno ze swoich marzeń i została mamą uroczego chłopca. Synek aktorki przyszedł na świat w 2022 roku i od tego czasu jest jej oczkiem w głowie. Mimo że Opozda często pokazuje małego Vincenta, to skrupulatnie zakrywa twarz 2-latka i nie do końca wiadomo, jak wygląda i do kogo jest podobny. Tatą dziecka jest bowiem znany aktor Antonii Królikowski, z którym Asia wzięła ślub 7 sierpnia 2021 roku, a rozstali się jeszcze przed przyjściem na świat synka. Rozstanie Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy nie przebiegało w spokoju, a aktor miał zdradzać ciężarną żonę z sąsiadką. Od momentu rozstania z Antkiem Królikowskim, Asia nie wiele mówi o swoim życiu miłosnym i nie wiadomo, czy się z kimś spotyka. Fani byli w szoku, gdy niespodziewanie Opozda udostępniła na Intagramie zdjęcia z ciążowym brzuszkiem.

Joanna Opozda instagram.com/asiaopozda

Joanna Opozda dodała w mediach społecznościowych zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Fani nie ukrywali zaskoczenia.

Miałam zawał przez chwilę piszą pod jej zdjęciem.

Aktorka wyjaśniła, że fotografia pochodzi z 2021 roku, gdy była w ciąży z Vincentem. Jak dodała, ciężko wspomina ten czas.

Moja ciąża była bardzo trudna... całe 9 miesięcy chorowałam min na niepowściągliwe nudności ciężarnych.... to był jeden z nielicznych dni, gdzie czułam się w miarę znośnie i mogłam wykonać szybką, pamiątkową sesję zdjęciową. Żałuję, że nie mam więcej zdjęć z tego okresu, ale wiem, że stan nazywany często błogosławionym wcale nie musi taki być, dlatego w dzisiejszym dniu przytulam wszystkie mamy oraz kobiety, które swoje dzieciaczki noszą jeszcze pod serduszkiem napisała Joanna Opozda.

Fani w komentarzach zachwycają się zdjęciem aktorki.

Zobacz także

A już miałam pisać Gratulacje. Piękna mamusia

Przepiękne zdjęcie

Życzę Ci z całego serca przeżycia powtórnie tej wyjątkowej przygody. Tylko może z kimś bardziej stabilnym niż Antek piszą.

Również naszym zdaniem Asia w ciąży prezentowała się naprawdę zjawiskowo!

Reklama

Zobacz także: Joanna Opozda w odważnej mini na komunii. Pokazała zdjęcia, a w sieci zawrzało