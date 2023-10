Joanna Opozda korzysta z pięknej, słonecznej pogody i spędza dużo czasu na świeżym powietrzu. Ostatnio postanowiła nawet wyciągnąć rower i wybrać się na przejażdżkę. Relacją z rowerowej wyprawy aktorka pochwaliła się na swoim Instagramie. Jeden z fanów zauważył jednak coś, co umknęło gwieździe. Szybko zaczęli przyznawać mu rację inni internauci, a wkrótce też sama Joanna Opozda. O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

Joanna Opozda wybrała się na rowerową przejażdżkę. Fani patrzą na ten szczegół

Joanna Opozda na bieżąco relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych, dzięki czemu jej fani regularnie dowiadują się, co słychać u pięknej gwiazdy. Ostatnio Joanna Opozda pochwaliła się zdjęciem w pięknej, białej sukni, a teraz z kolei zaskoczyła zdjęciem z rowerowej przejażdżki. Aktorka postanowiła wykorzystać piękną pogodę właśnie na rowerową wyprawę, przy okazji chwaląc się swoją fantastyczną "bryką".

- W końcu pogoda idealna na rower ???? - napisała Joanna Opozda.

Instagram/Joanna Opozda

Pod nowym postem Joanny Opozdy szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. W zdecydowanej większości były to komplementy, ale jeden z czujnych internautów postanowił zwrócić uwagę na... przednią lampkę w rowerze aktorki.

- Lampa do lekkiej korekty ;) - napisał internauta.

Rzeczywiście, lampka w rowerze Joanny Opozdy zamiast oświetlać drogę, była skierowana na... błotnik. Inni fani wtórowali czujnemu internaucie - nie zabrakło też reakcji samej aktorki, która najwyraźniej była wdzięczna swojemu fanowi za tę uwagę.

- faktycznie ???? - odparła gwiazda.

Instagram/Joanna Opozda

Pomimo tej drobnej "usterki" trzeba jednak przyznać, że rower Joanny Opozdy robi naprawdę wspaniałe wrażenie. Jest to stylowy model w pięknych, pastelowych kolorach - idealny dla kobiety! Taki rower nie należy jednak do najtańszych, bo trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 3 tysięcy złotych. A Wam, jak się podoba?