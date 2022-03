Joanna Opozda opublikowała zaskakujący wpis! "Ucisza się mądrych ludzi..."

Joanna Opozda do niedawna od czasu do czasu publikowała raczej zdjęcia z synkiem. Teraz gwiazda serialu "Pierwsza miłość" w relacji na Instastory pokazała wymowny cytat. Czyżby w ten sposób nawiązała do obecnej sytuacji w jej życiu prywatnym? Zaskakujące słowa...

Joanna Opozda zaskoczyła wymownym cytatem

Joanna Opozda i Antoni Królikowski w lutym po raz pierwszy zostali rodzicami, ale w mediach było głośnio głównie o rozstaniu pary, o którym informował jeden z serwisów. Emocje podgrzały zdjęcia samotnej Joanny Opozdy, która razem z synkiem opuszczała szpital w towarzystwie mamy i brata. Aktorska para nie zdecydowała się na komentarz w tej sprawie, ale internauci byli bezlitośni dla aktora, który miał rozstać się z żoną jeszcze przed narodzinami synka. Co ciekawe sytuacja pary jest też na bieżąco komentowana w sieci za sprawą nowego programu "Przez Atlantyk", gdzie Antoni Królikowski naprawdę sporo mówi o swojej rodzinie.

Do tej pory Joanna Opozda nie komentowała doniesień o rozstaniu z Antonim Królikowskim i od czasu do czasu pokazuje zdjęcia z synkiem. Tymczasem aktor jest bardzo aktywny w sieci i mimo doniesień, że trudno znosi rozstanie i jest "w słabej formie psychicznej" nadal publikuje zdjęcia, które wywołują duże kontrowersje. Teraz to jednak Joanna Opozda zaskoczyła wpisem z wymownym cytatem, który wywołał falę spekulacji.

Instagram / asiaopozda

Według doniesień, Joanna Opozda miała złożyć już pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. W praktyce oznacza to, że nie tylko jej syn może otrzymać alimenty, ale również ona. Jakiś czas temu paparazzi przyłapali aktorkę przed kancelarią jednego z warszawskich notariuszy. Wygląda na to, że sprawa jest już przesądzona, jednak para nadal utrzymuje relacje ze względu na Vincenta, a Antoni Królikowski nie ukrywa, że widuje syna codziennie.